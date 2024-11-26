快訊

以色列、真主黨今開始停火！拜登：該哈瑪斯選擇結束戰爭了

因郭哲敏潛逃遭彈劾 檢察官王涂芝諷「有心人士」：多行不義必自斃

聽新聞
0:00 / 0:00

博盛年底前上櫃 衝車用

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
博盛半導體董事長孟祥集。記者李孟珊／攝影。
博盛半導體董事長孟祥集。記者李孟珊／攝影。

MOSFET廠博盛半導體（7712）預計今年底前掛牌上櫃，董事長孟祥集昨（26）日表示，該公司持續擴大海外布局，伴隨車用客戶增加，以及本季將推出低功耗高頻的Dr.MOS產品，明年下半年再發表功率級模組（SPS），鎖定AI PC、AI伺服器市場，對2025年營運審慎樂觀。

博盛以MOSFET為核心產品，專注設計開發、應用服務與銷售，產品涵蓋低壓、中壓、高壓範疇，技術包括超結型（Super Junction）、平面型（Planar）、溝槽型（Trench）及屏蔽閘極溝槽式（SGT）等製程結構。

博盛前三季營收10.64億元，年增5.32%；營業毛利3.8億元，年增34.44%；毛利率35.77%，稅後純益2.01億元，年增64.38%，每股純益6.83元。

孟祥集指出，有別於其他同業，博盛在專注高階應用產品開發，如電動車與伺服器，成功建立差異化競爭優勢，已於全球24個國家設有銷售通路，並與87家經銷商合作，服務北美、歐洲與亞洲市場，外銷營收占比達55.82%，其餘44.18%為內銷。

孟祥集表示，博盛已在2022年完成車規產品量產，並獲AEC-Q101及ISO 9001／14001等國際認證。目前車用產品營收占比約10%，累積出貨超過1億顆，將持續擴大車用產品應用，計劃未來三年提升車規產品出貨量。

伺服器 營收

延伸閱讀

遠傳小金雞／博弘12月上櫃 每股101元

明遠推新品 毛利率看增

大井泵浦擬12月上櫃 攻AI伺服器冷卻方案

投資人注意！00940等六檔台股ETF換股名單出爐

相關新聞

Q3財報難產 大略最快明年4月下櫃

金管會昨（26）日宣布，有三家上市櫃公司未如期出具今年第3季財報，其中上市公司廷鑫、昶虹都已在本月19日下市；另一家第一...

萬潤動能強 毛利率向上

半導體設備廠萬潤（6187）衝刺先進封裝製程市場，對於2025年營運抱持樂觀看待，加緊布局矽光子、均熱片、面板級封裝等新...

威聯通登興櫃首日漲55%

工業電腦廠威強電小金雞NAS品牌商威聯通（7805）昨（26）日以參考價638元登錄興櫃，早盤立刻攻上1,100元，躋身...

博盛年底前上櫃 衝車用

MOSFET廠博盛半導體（7712）預計今年底前掛牌上櫃，董事長孟祥集昨（26）日表示，該公司持續擴大海外布局，伴隨車用...

擷發12/9登興櫃

半導體資本市場又有新兵加入，IC設計服務商擷發科技（7796）預計將於12月9日登錄興櫃。

加百裕10月 EPS -0.12元 濱川-0.4元

電池模組廠加百裕（3323）近期遭列注意股票，昨（26）日應主管機關要求，公告自結10月歸屬母公司業主淨損1,102萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。