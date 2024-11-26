快訊

非憑空喊價！川普對大陸拉高關稅 原來60%的稅率是這樣算出來的

中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

看法持續分裂？川普勝選後新民調 逾半美國民眾反對續援烏克蘭

豪展法說會／總座：2025年拚雙位數成長 泰國廠明年第3季完工

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

豪展（4735）總經理紀強26日表示，今年以來訂單雖有成長，但仍無法回到疫情前水準，主要是體溫計的庫存仍未回到正常水位，除了日系客戶已回歸正常，美系、歐系都還有庫存調整。不過，近期主要客戶給的明年預估訂單都屬正向，美系客戶可望有三成成長，加上先前參加的國際展覽現有品項新機種詢問度佳，以及重要客戶的新案開發最快將在明年第1季量產，有利明年營收挑戰雙位數成長。

豪展今日召開法說會，累計前三季營收71.9億元，年減0.8%，稅後純益3706.1萬元，年減37.1%，每股純益1.02元。紀強表示，目前訂單能見度約達2個月，今年營業額可望較去年有個位數成長，不過，受產品組合及市場競爭因素影響，首季毛利率來到低點，雖然逐季略有改善，但仍未回到過去水準，預估全年毛利率將來到28%，第4季單季毛利率將回到30%以上。

豪展為積極拓展業務，日前參與德國科隆母嬰展以及杜塞道夫醫療展，除新品項的促銷外，現有品項的延伸機種也可望繼續爭取新客戶及新訂單。此外，美系及日系重要客戶的新案開發陸續有成果，將配合客戶需求安排量產時程，預計分別落在明年第1季到2026年第4季之間。

豪展生產基地主要在台北廠和江蘇吳江廠，另，泰國新廠已於今年10月破土動工，預計明年第3季完工，明年6月起設備將分批遷入，待通過醫療認證後，預計在2026年第2季量產。紀強表示，中美貿易戰對醫療產品進口美國的關稅影響將持續存在，甚至有吸鼻器的客戶遭課35%關稅，泰國廠將有助增加豪展在產業的競爭力。

對於泰國新廠目前以美國客戶為優先，已有客戶在談開發中的新機種預計要從泰國出貨，另外，歐洲客戶對泰國廠也有興趣，但部分出貨到中國大陸當地市場的則沒有關稅問題，預期會留在吳江廠生產。

毛利率 泰國 關稅

延伸閱讀

川普揚言加關稅 新台幣小貶收32.51元

川普大打關稅牌 人民幣跌至近4月新低

冰箱恐貴20%…專家：川普上台加關稅 黑五快搶高單價品

川普揚言上任就加10%關稅 中國使館：沒人能贏貿易戰

相關新聞

加百裕近十日股價上漲六成 公告10月每股虧損0.12元

電池模組廠加百裕（3323）因近期股價異常，故26日公布今年10月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨損1,102萬元，單月每...

威強電小金雞威聯通登錄興櫃 首日榮登興櫃第3高價股

工業電腦廠威強電（3022）小金雞NAS品牌商威聯通（7805）26日登錄興櫃，參考價638元，早盤旋即攻上1100元，...

三商餐飲掛牌首日漲逾二成 推出七大品牌77折優惠

三商餐飲（7705）26日掛牌上市，餐飲股再添新兵。三商餐飲以70.9元掛牌，早盤股價來到85.9元，上漲15元，漲幅逾...

崇友三動能 加持營運

崇友（4506）昨（25）日受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會。崇友發言人郭啟文表示，電梯市場的汰舊換新需求持續擴大，...

聯亞10月 EPS 0.15元

光通訊元件廠聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（25）日應主管機關要求，公告自結10月稅後純益1,400萬...

系統電10月 EPS 0.08元

系統電（5309）近期遭列注意股票，昨（25）日應主管機關要求，公布自結10月稅後純益1,510萬元，年減51.6%，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。