豪展法說會／總座：2025年拚雙位數成長 泰國廠明年第3季完工

豪展（4735）總經理紀強26日表示，今年以來訂單雖有成長，但仍無法回到疫情前水準，主要是體溫計的庫存仍未回到正常水位，除了日系客戶已回歸正常，美系、歐系都還有庫存調整。不過，近期主要客戶給的明年預估訂單都屬正向，美系客戶可望有三成成長，加上先前參加的國際展覽現有品項新機種詢問度佳，以及重要客戶的新案開發最快將在明年第1季量產，有利明年營收挑戰雙位數成長。

豪展今日召開法說會，累計前三季營收71.9億元，年減0.8%，稅後純益3706.1萬元，年減37.1%，每股純益1.02元。紀強表示，目前訂單能見度約達2個月，今年營業額可望較去年有個位數成長，不過，受產品組合及市場競爭因素影響，首季毛利率來到低點，雖然逐季略有改善，但仍未回到過去水準，預估全年毛利率將來到28%，第4季單季毛利率將回到30%以上。

豪展為積極拓展業務，日前參與德國科隆母嬰展以及杜塞道夫醫療展，除新品項的促銷外，現有品項的延伸機種也可望繼續爭取新客戶及新訂單。此外，美系及日系重要客戶的新案開發陸續有成果，將配合客戶需求安排量產時程，預計分別落在明年第1季到2026年第4季之間。

豪展生產基地主要在台北廠和江蘇吳江廠，另，泰國新廠已於今年10月破土動工，預計明年第3季完工，明年6月起設備將分批遷入，待通過醫療認證後，預計在2026年第2季量產。紀強表示，中美貿易戰對醫療產品進口美國的關稅影響將持續存在，甚至有吸鼻器的客戶遭課35%關稅，泰國廠將有助增加豪展在產業的競爭力。

對於泰國新廠目前以美國客戶為優先，已有客戶在談開發中的新機種預計要從泰國出貨，另外，歐洲客戶對泰國廠也有興趣，但部分出貨到中國大陸當地市場的則沒有關稅問題，預期會留在吳江廠生產。