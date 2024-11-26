力領科技採競價拍賣方式辦理承銷 順利完成

力領科技（6996）初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，力領科技公司辦理競價拍賣股數2,593仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於11月26日上午10點於臺灣證券交易所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

開標結果：最低得標價格為233.20元，最高得標價格為258.50元，得標加權平均價格為240.41元。

這些相關得標資訊及後續公開申購作業時程，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html 及公開申購公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/public.html