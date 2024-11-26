快訊

雲林議員陳芳盈遭撞「眼部受創」轉台大醫 肇事駕駛疑急閃臨停衝逆向

12強賽／坦言沒想過能奪冠 陳傑憲曾自覺渺小：往後可以抬頭挺胸走向國際

張忠謀自傳揭「曾拒業務主管職」 劉德音妙回1句現場笑聲不斷

力領科技採競價拍賣方式辦理承銷 順利完成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

力領科技（6996）初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，力領科技公司辦理競價拍賣股數2,593仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於11月26日上午10點於臺灣證券交易所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

開標結果：最低得標價格為233.20元，最高得標價格為258.50元，得標加權平均價格為240.41元。

這些相關得標資訊及後續公開申購作業時程，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html 及公開申購公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/public.html

美國 股票

延伸閱讀

騰雲可轉債競拍超額認購倍數近四倍 成果亮眼

聯發科小金雞ITH掛牌上市 開盤大漲逾6成中籤賺2.5萬

證交所11月27日取消誠研科技分盤集合競價 仍繼續列為變更交易方法

遠傳小金雞／博弘12月上櫃 每股101元

相關新聞

加百裕近十日股價上漲六成 公告10月每股虧損0.12元

電池模組廠加百裕（3323）因近期股價異常，故26日公布今年10月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨損1,102萬元，單月每...

威強電小金雞威聯通登錄興櫃 首日榮登興櫃第3高價股

工業電腦廠威強電（3022）小金雞NAS品牌商威聯通（7805）26日登錄興櫃，參考價638元，早盤旋即攻上1100元，...

三商餐飲掛牌首日漲逾二成 推出七大品牌77折優惠

三商餐飲（7705）26日掛牌上市，餐飲股再添新兵。三商餐飲以70.9元掛牌，早盤股價來到85.9元，上漲15元，漲幅逾...

崇友三動能 加持營運

崇友（4506）昨（25）日受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會。崇友發言人郭啟文表示，電梯市場的汰舊換新需求持續擴大，...

聯亞10月 EPS 0.15元

光通訊元件廠聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（25）日應主管機關要求，公告自結10月稅後純益1,400萬...

系統電10月 EPS 0.08元

系統電（5309）近期遭列注意股票，昨（25）日應主管機關要求，公布自結10月稅後純益1,510萬元，年減51.6%，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。