加百裕近十日股價上漲六成 公告10月每股虧損0.12元

電池模組廠加百裕（3323）因近期股價異常，故26日公布今年10月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨損1,102萬元，單月每股虧損0.12元。

加百裕公布今年10月營收4.19億元、年減16.08%，稅前虧損1,012萬元，歸屬母公司業主淨損1,102萬元，兩者相較去年同期虧損幅度皆縮減，單月每股虧損0.12元。

加百裕受惠輝達（NVIDIA）GB200人工智慧伺服器NVL72傳出將把BBU納入標配的消息，股價自本月11日開始起漲，儘管中途有短暫回檔，但截至今日已有六根漲停板，近10日股價上漲60.01%。今日收在40.75元，上漲1.9元、漲幅達4.89%。

加百裕今年在非IT業務方面，受到電動自行車市場庫存調整影響，導致今年出貨表現不如預期，但下半年庫存調整已告尾聲，有望重返成長軌道。至於IT業務方面，受到整體PC市場表現不如預期，影響該業務動能。

在獲利表現方面，加百裕今年第3季本業及業外皆虧損，稅後虧損1,600萬元，單季每股虧損0.18元；今年前三季營業虧損8,300萬元，稅後虧損6,400萬元，累計每股虧損0.72元。