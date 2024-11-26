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騰雲可轉債競拍超額認購倍數近四倍 成果亮眼

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

數位轉型領導廠商騰雲（6870）發行5年期無擔保可轉換公司債競價拍賣，26日開標，結果亮眼，此次競拍的公司債規模為3.5億元，合格投標張數達12,249張，超額認購倍數近4倍，得標均價為112.33元，充分展現市場對騰雲科技未來發展的高度信心。

此檔無擔保可轉換公司債的競拍底價設定為101元，轉換價為236.6元。開標結果顯示，最低得標價格為108.64元，最高得標價格為130元，加權平均得標價格達112.33元，在市場中表現尤為亮眼。除了成功競拍的3.5億元，騰雲科技另有 3.5億元的詢價圈購公開承銷（債券代號 68701），兩檔公司債總募資金額將達7 億元，預計於12月中旬前完成募資。

騰雲科技專注於智慧零售、智慧城市的一站式的客商金流解決方案，以數據為核心協助客戶進行全方位的實體場域數位轉型，面對缺工時代的挑戰，以數據為基礎的AI技術將成為零售業提效增能的重要助力。騰雲科技執行副總張婷婷表示：「除了降本增效，透過AI agent和數位分身(digital twins) 輔助及優化決策流程，都能協助我們的客戶緩解第一線人力不足與人員流動的壓力」。市場對AI技術的應用仍有巨大成長空間，亦是騰雲科技未來幾年發展的重要機會點。

展望2025年，疫後時代零售業者積極尋求營收突破，採取更積極的腳步，包括門市改裝、引進新品牌、強化會員經營等方式。同時，除了AI應用，大型商業場域擴大採取「一站式購足」的營運策略，結合購物、娛樂和休閒等功能，滿足多元化需求的創新服務模式也成為產業成長的重要動力。騰雲科技將持續專注於AI應用與數位轉型解決方案，協助客戶迎接新時代挑戰，共同成長為產業創造更高價值。

AI 公司債 競拍

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