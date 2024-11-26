金管會：大略-KY財報難產 若未補交最快明年4月下櫃

金管會今天表示，有3家上市櫃公司未如期出具今年第3季財報，其中廷鑫、昶虹已在今年11月19日終止上市，大略-KY處於停止買賣期間，若無法於期限內補交財報、恢復買賣，預估大略-KY將於明年4月7日下櫃。

金管會今天公布，截至今年11月14日止，共1844家上市櫃公司（含第一上市櫃，不含金控）應申報第3季財報，其中，有3家上市櫃公司未如期出具財報，分別為上市公司廷鑫、昶虹及第一上櫃公司大略-KY。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會說明，因會計師於2023年主動終止委任，廷鑫無法找到繼任會計師，自2023年度財報起即無法如期公告申報，今年4月8日起遭證交所停止買賣，因6個月期間內無法補交財報、恢復買賣，廷鑫已在今年11月19日終止上市。

昶虹同樣因無法找到新任會計師，自2023年度財報起即無法如期公告申報，今年4月8日起遭證交所停止買賣，因6個月期間內無法補交財報、恢復買賣，昶虹亦在今年11月19日終止上市。

黃厚銘指出，大略-KY今年第2季財報即未如期公告申報，8月26日舉行股東臨時會全面改選董監後，新經營團隊無法取得帳冊，無法安排會計師查核，第3季財報亦未如期公告申報；大略-KY已在今年8月23日起遭停止買賣，若無法在6個月期間內補交財報、恢復買賣，估將於明年4月7日終止上櫃。