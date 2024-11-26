威強電小金雞威聯通登錄興櫃 首日榮登興櫃第3高價股

工業電腦廠威強電（3022）小金雞NAS品牌商威聯通（7805）26日登錄興櫃，參考價638元，早盤旋即攻上1100元，站上千元大關，終場收在995元，漲幅逾55.96%，開啟蜜月行情，股價僅次於興櫃股王印能科技（7734）及股后鴻勁（7769），榮登興櫃第3高價股。

威聯通（QNAP）成立於2004年，為全球資料儲存方案領導品牌，擁有自有產品線，提供儲存及網路解決方案，其主要產品NAS是㇐種可透過網路存取數位資料的伺服器，結合網路、儲存、 運算於㇐體的資料保護伺服器， 確保數位資產不會損毀或被竊取。

根據Fortune Business Insights研究顯示，全球NAS市場年複合成長高達16.5%，至2030年將達千億美元的規模。且在邊緣AI趨勢下，NAS通用性及延展性極佳，AI NAS將可同時作為高CP值的edge device、edge gateway、edge server。

威聯通認為，由於全球資料數據總量迎來爆炸性增⾧，預期2025年將突破1 zettabyte，資料量爆增後將衍生透過AI智能進行資料維運、高容量儲存需求上升、高效能儲存技術、AI伺服器設備成⾧及資料安全與隱私保護法規等諸多新需求。

展望後市，威聯通預期，數位轉型驅動企業資料儲存市場持續向好，短期成長動能則為擴大中小型企業等級市占率。長期動能方面，威聯通看好邊緣AI將是下一個上升風口，公司將擴大邊緣AI應用，協助企業私有AI落地發展。

在財報表現方面，威聯通2022、2023年稅後純益分別為4.29億元、12.72億元，今年上半年獲利5.99億元，每股純益（EPS）為5.67元。

目前威聯通最大市場在歐洲，占銷售比重近五成，其次則為亞太區及美洲區；從NAS產品銷售種類占比來看，中小型企業級為57.73%、大型企業級22.45%，消費級家用則為19.82%。