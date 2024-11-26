三商餐飲掛牌首日漲逾二成 推出七大品牌77折優惠

三商餐飲（7705）26日掛牌上市，餐飲股再添新兵。三商餐飲以70.9元掛牌，早盤股價來到85.9元，上漲15元，漲幅逾二成，中籤戶不含手續費，有機會現賺1.5萬元。董事長陳翔玢表示，未來三商餐飲將延續高自製率的運營模式，複製全直營快速服務餐廳（QSR）的成功經驗，加速拓展市場步伐。

陳翔玢表示，標準化的生產流程也為三商餐飲提供了更高的生產良率及產品一致性，既確保食安風險的控制，也提升生產效率。這套標準化流程，讓中央廚房的產能與規模經濟效果充分發揮，不僅為旗下各品牌供應穩定品質的原料，也能迅速應對日益增加的市場需求。

三商餐飲深耕台灣餐飲業41年，為全國最大牛肉麵連鎖品牌。目前旗下擁有11個品牌，包括三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、三商炸雞、巧福PLUS、三商餐飲雲端廚房、虎記餃子與咖意哩，共計425家門市。

三商餐飲的中央廚房三廠已正式投產，此舉可提升自製率、擴大產品多樣性，並減少外包生產的依賴，緩解通膨所帶來的成本壓力。同時，中央廚房的擴建不僅讓公司可以自行製作豬排及雞肉製品，還能降低進貨成本，並可與供應商大宗採購，建立議價優勢。此外，三商餐飲也跨足冷凍調理包，推出三商巧福「家常紅燒牛肉湯」、「蔬果精燉牛肉湯」及「黃金里肌肉排」冷凍調理包，並於全台美廉社獨家銷售，拓展不同客群。

隨著外送和外帶市場需求在疫情後增長迅速，三商餐飲於2022年啟動了雲端廚房品牌「三商餐飲Cloud Kitchen」，借助數位化營運策略，將旗下多品牌整合進一站式服務平台，以支援門市外送，並提升經營靈活度。三商餐飲Cloud Kitchen作為其品牌創新與測試平台，成功推出了首個雲端品牌「咖意哩」，並於今年開設實體門市，專攻咖哩料理。公司同時規劃在年底前推出麵類新品牌，以滿足多元化的市場需求。

三商餐飲表示，公司將持續發揮中央廚房的擴產優勢，以大規模生產支持品牌拓展，加速門市擴張的同時進一步降低成本、優化效能。透過三商餐飲Cloud Kitchen的數位化運營，公司也將持續孵化創新品牌，以多品牌、多品項的策略優化競爭優勢，創造長期穩健的成長動能。

三商餐飲為慶祝上市，推出七大品牌77折優惠，透過三商i美食卡APP扣1點即可領取，領券後5日內到店享用，再加碼點數7倍回饋。活動期間為11月26日至11月30日五天限定優惠。