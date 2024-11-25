詩肯法說會／拓展多元通路、新品牌 毛利率逐漸回升

連鎖家具龍頭詩肯（6195）前三季獲利雖較去年下滑，然詩肯表示由於清庫存速度快，與各大百貨周年慶帶動百貨店的銷售，業績已持續回穩，約與2023年持平。未來將著重在推行新品牌、拓展百貨通路與加強新加坡市場的發展。

詩肯發言人何山壯表示，疫情後的庫存調整、通膨壓力以及物流倉儲成本為詩肯在台灣與新加坡市場的主要挑戰。詩肯正積極清庫存，存貨水準已下降了25%，毛利率也逐漸回升。台灣方面，購置台南倉儲設施以平衡南北物流運作，營業費用率有所增加，但稅後淨利率維持穩定，反映出毛利率的成長有效彌補了營業費用的上升。新加坡市場方面，受到倉儲物流中心的高額投資與當地通膨影響，營運成長幅度不足以完全抵消營業費用，稅後淨利率由盈轉虧。

發言人何山壯表示，引進訂製家具品牌NOVA至台灣目前仍處於市場測試階段，NOVA分別在微風百貨和新竹街邊展店，主要測試消費者分別對百貨與街邊店的接受度，一旦成功找到適合的商業模式，詩肯將能快速推廣NOVA品牌。此外，明年將推出床墊獨立品牌「法蘭克名床」，計劃在百貨商場展開銷售，進一步強化床墊品牌的市場滲透與品牌在消費者心中的定位。

在拓展通路方面，詩肯觀察現代人傾向於在百貨商場選購家具，故將持續深化百貨通路的布局。行銷策略方面則積極尋求與KOL合作的機會，以新穎的方式與消費者溝通，提升品牌知名度。

對於房市波動的影響，詩肯表示，雖然政府的打房政策在一定程度上對市場需求造成壓力，但詩肯的營收起伏與房市趨勢並不完全一致。詩肯很大一部分的營收來自舊換新的市場，而非單純依賴於換房需求。詩肯樂觀表示，家具與寢具市場的規模達千億，即使過去兩年的營運表現並非特別亮眼，隨著購買家具便利性提升，價格也越來越透明，家具用品作為一種實質需求，在市場上仍然具有穩定的成長動能。