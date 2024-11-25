雲象26日登興櫃 每股32元

廣達（2382）轉投資的AI醫療公司雲象科技，將於今（26）日以每股32元登錄興櫃，因近期取得多筆國際級醫院大單，有望成為廣達集團醫療事業小金雞，助攻廣達醫療事業的營運動能。

雲象科技董事長暨執行長葉肇元昨（25）日表示，雲象科技目前在國內已有逾十家醫學中心及綜合醫院的客戶，在國際上更已獲得日本及德國醫院訂單，近期更獲得德國法蘭克福大學醫院大單，未來半年將可帶動業績大幅成長。

葉肇元表示，自2019年來，雲象科技陸續獲得國泰創投、廣達電腦、日本小野藥品、台企銀創投、國泰醫院及中華開發資本等多家國內外法人投資，日前完成最新一輪共計7.65億元募資。

廣達電腦、中華開發資本、臺企銀創投與國泰創投等都繼續加碼，目前廣達持股比15%為最大法人股東，國泰醫院及國泰創投合計也有11.12%，中華開發及群益開發各持股3%。

雲象科技核心產品包括 「aetherSlide數位病理平台」、「aetherAI Hema骨髓抹片分析系統」和 「aetherAI Endo大腸瘜肉偵測系統」，可應用於檢測胃癌、肺癌、血癌、大腸癌等多種癌症範疇，已取得多張國內外許可證。該公司今年上半年合併營收4,335.7萬元，年增71.2%，上半年每股淨損1.11元。