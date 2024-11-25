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宏碁資訊運動商機 帶勁
中華隊擊敗日本奪冠，引爆市場對運動商機關注，宏碁集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊（6811）深化科技在運動賽事的各項應用服務，其中「雲智能票務系統」整合跨球類售票平台機制，為業界首推可為企業球團打造專屬品牌售票網，提供企業球團經營者與球迷一站式購票服務，國內對運動賽事需求看增，有望對宏碁資訊業務帶來新動能。
宏碁資訊總經理周幸蓉分析，雲智能票務解決方案可串連運動賽事線上到線下的票務作業，協助企業建置專屬品牌跨球類售票平台，更可擴大整合行銷活動與會員加值服務。
周幸蓉指出，該系統能協助球團應用產業發展所需的數位技術，未來將藉由以AI驅動的數據價值，提升球團精準行銷策略，透過經營運動售票生態圈，打造良性循環的生態系統。
一站式售票平台服務包含uTiki雲票務平台、跨球類整合售票平台和零接觸智能通關機，結合後端智能管理系統，累積會員經營經驗。
未來該平台將導入AI應用，提供球團經營者智慧客服系統需求，為球迷提供個性化推薦，延伸消費體驗，提升管理收益。
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