電池模組廠新盛力（4931）今年在全球產業景氣回溫，加上資料中心電池備援電力模組（BBU）業務放量下，帶動本業轉盈。展望後市，新盛力預估，三大產品線中，資料中心BBU及不斷電系統（UPS）增長動能最強，至於輕型電動車（LEV）、電動手工具等應用，明年則持平表現。

新盛力2023下半年兩季度本業皆虧損，隨著今年第1季產業景氣回復，加上資料中心BBU業務帶動，本業轉虧為盈，今年第3季稅後純益5,527萬元，季增逾五成，每股純益0.86元。

展望後市，新盛力表示，從三大產品線來看，看好BBU及UPS成長動能最強，至於LEV相關應用如E-bike、E-scooter、電動輪椅等在疫情結束後就比較趨緩，明年可望維持今年的水準，至於電動手工具聚焦在淨零碳排及ESG，明年需求預期維持跟今年相似狀況。

有別於台系電池模組廠主要營收來自消費性IT產品，新盛力以非IT為主，與新普集團旗下AES-KY定位相似，新盛力產品應用涵蓋儲能系統、輕型電動交通工具及園藝與手持式電動工具。

因此新盛力毛利率高於台系電池模組廠均值，隨著今年本業回溫、營收規模擴大下，帶動新盛力第3季毛利率來到21.65%，季增1.6個百分點、遠優於去年同期的0.97%。

累計新盛力今年前三季毛利率達18.63%、年增2.8個百分點，稅後純益1.11億元、年增150%，每股純益1.72元，賺贏去年全年。

新盛力看好資料中心BBU業務動能，與AES看法相近，BBU整體市場數量及營收都會較今年成長。