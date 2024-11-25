準上櫃公司明遠精密 26日起以60元底價競拍

明遠精密（7704）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2,088張，競拍底價60元，最高得標張數266張，暫定承銷價69元。競拍時間為11月26日至28日，12月2日開標；12月4日至6日辦理公開申購，12月10日抽籤，暫定於今年12月16日掛牌。

明遠精密主要產品，包括CVD（化學氣相沉積）和ALD（原子層沉積）製程中的關鍵設備，如射頻電源系統及臭氧供氣系統。該公司所提供的技術維修服務不僅打入國際半導體設備龍頭廠供應鏈，自主開發的射頻電源系統也因高達68%優異的節電效能表現，通過半導體龍頭廠認證並量產出貨，為社會環境的節能減碳盡一份心力。

根據SEMI於2024年3月發布的「12吋晶圓廠至2027年展望報告」指出，在電子產品的成長需求，以及人工智慧創新帶來的新一波應用浪潮下，未來幾年內12吋晶圓廠設備支出預估將呈現大幅成長，全球12吋晶圓廠設備投資預計將在2026年成長至1,305億美元，並在2027年創下歷史新高。同時，8吋半導體製程設備ESG換裝需求也持續攀升。

在國際市場上，明遠精密已成功布局美國、日本和中國大陸等主要市場，並於竹北、南科、上海、日本成立四處營運據點，與各地的半導體產業保持緊密合作，確保產品能夠及時滿足當地市場的需求。同時，公司積極推動供應鏈多元化，減少對單一地區的依賴，確保當某個地區遭遇供應鏈中斷時，不會影響整體生產和銷售的穩定性。

明遠精密今年前三季營收為新台幣5.7億元，年增近3%，稅後淨利7,638萬元，EPS 2.5元。營收占比部分，技術服務占比則達到52.33%；半導體設備銷售占比約為47.67%。以市場面來看，AI人工智慧、物聯網、自動駕駛汽車和5G網路等領域快速發展，加速先進製程的需求提升；同時，全球ESG政策也同步使得半導體業者積極尋求節能方案，上述關鍵因素皆可望同步推升明遠營運加溫。

根據調研機構Market.us的研究報告指出，預計從2023年到2032年，全球半導體市場將以8.8%的複合年增長率成長，至2032年市場規模將達到13,077億美元；特別是在AI、雲端伺服器、5G、電動車和自動駕駛技術的推動下，台經院也預測2024年全球半導體市場將進一步增長20%。此外，隨著雲端運算和資料中心需求的擴大，高效能處理器和記憶體晶片的需求正在快速增加，這也加速了對高性能半導體解決方案的需求。而CVD和ALD製程所生產的高品質薄膜，對於提升半導體元件性能，確保運作穩定性和可靠性有著不可替代的價值。