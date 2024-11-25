曜越法說會／輝達新顯卡AI PC與新沁沒主機 使得明年看旺

曜越（3540）25日參與券商舉辦法說會，該公司發言人劉建邦表示，第3季是營運谷底，第4季進入歐美旺季，營運將優於第3季，明年美國消費性電子展（CES）將展出第二代沁沒式主機，搶液冷商機，同時，在輝達（NVIDIA）新一代顯示卡RTX5090，以及人工智慧（AI）PC滲透率帶動下，明年將較今年成長。

曜越第4季因庫存去化可望告一段落，10月營收3.75億元，較上月跳升22.42%，年增3.66%，法人預估，單季力拚重回10億元大關，季增率上探15到20%，同時，因第4季新台幣重貶，有利匯兌損失的回沖，力拚單季轉盈。

曜越前三季營收占比，電源供應器45％、機殼20%、水冷主機17到18%、散熱13到14%。 至於毛利率，目前以散熱毛利率最高，其他依序為機殼、電源供應器、水冷主機。

針對第4季與2025年展望？劉建邦說，該公司銷售主要在海外市場，第4季是歐美銷售旺季，將積極促銷，降低庫存，將會優於第3季。另外，RTX 50系列明年上市，例如電源供應器，4090需要450瓦，5090系列需要600瓦，因此，帶動高階產品成長。同時，AI PC滲透率提升，微軟Win 10停止更新，都會帶動換機潮，明年業績將較今年成長。

在沁沒式散熱主機方面，該公司開發的第一代產品是採用氟化物，明年初在CES將推出第二代產品，將使用與AI伺服器一樣的環保材質，可望提升水冷主機方面的業績。

曜越表示，今年中國大陸遊戲大作「黑悟空」對當地市場的業績提振有功，過去該公司大陸業績占比約10%，如今已有15%，也帶動整體亞澳地區業績占比上升至35%，不過，歐洲市場則因烏俄戰爭影響，占比降至15%，美國仍是過半的最大市場。