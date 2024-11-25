明遠12/16上櫃營收逐年看增 服務擴及12吋先進製程
明遠精密預計12月16日掛牌上櫃，今年累計前10月營收新台幣6.5億元，年增6.39%，明遠預期，今年營收可望優於去年，明年又將較今年再成長。
明遠精密今天舉行媒體交流會，董事長寇崇善表示，明遠以半導體製程設備關鍵子系統技術維修服務起家，並拓展自有品牌業務；目前自有品牌營收比重約30%，技術服務占51%，備品買賣占19%。
寇崇善說，明年維修業務可望擴及12吋半導體先進製程領域，此外，靜電吸盤產品也將成長。自有品牌方面，射頻電源系統和臭氧系統產品銷售將可成長。
有關海外布局，寇崇善表示，日本熊本營運中心已完成，將採直接經營模式，預計今年底執行。美國方面，經考察發現風險大，將採合作模式。
配合上櫃前公開承銷，明遠將於11月26日至28日辦理競價拍賣，競拍數量2088張，底價每股60元，預計12月2日開標。隨後於12月4日至6日辦理公開申購，12月10日抽籤。
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