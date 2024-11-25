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南僑小金雞皇家可口 預計11月26日登錄興櫃

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

南僑（1702）旗下皇家可口（7791）即將在26日正式登錄興櫃交易，皇家可口除了是集團旗下小金雞，過去三年冰品業務銷售年複合成長率更超過20.7％，遠高於台灣冰品市場成長表現，急凍熟麵2024年上半年營收也加速成長，並較去年同期成長10％，展現良好規模經濟效益。

皇家可口截至今年10月份自結營收已達23.3億，另截至今年10月份之自結稅後淨利3.49億已逼近2023年全年獲利，累計今年前十個月之EPS高達4.99元。

皇家可口樂觀看待未來的良好發展，祭出「多元產品線、深化創新營運模式、新設備與新技術、拓展海外市場布局」四箭齊發策略：多樣化、深化旗下冰品、急凍熟麵業務產品，並拓寬產品銷售，上下延伸至年輕化、高齡化市場；看準市場機會，滿足冰淇淋產品多元需求，皇家可口南部台南廠、北部桃園廠皆同步持續更新與新增產線設備，運用新設備與技術充分發揮多元產品跟創新營運優勢，同時急凍熟麵也規劃擴增第三條生產線，最快可於2025年第3季投產。

皇家可口期待延續台灣成功經驗，未來更積極擴展海外市場，擴大服務量能，創造未來長期營運良好的成長態勢。

冰品 皇家

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