紅包又一檔！博弘雲端26日起競拍、底價87.07元

博弘雲端（6997）對外競價拍賣1,364張，競拍底價87.07元，最高得標張數195張，暫定承銷價101元。競拍時間為11月26日至28日，12月2日開標；12月4日至6日辦理公開申購，12月10日抽籤，暫定12月16日掛牌。

近年來，全球雲端市場持續成長，成為推動企業數位轉型的關鍵動力。根據Mordor Intelligence的最新報告指出，2024年全球公有雲市場規模預計將達到5,186.9億美元，並在2029年突破11,036億美元大關，預期年複合成長率達16.3%。而這一波市場成長背後的推力，正是以「即用即付」模式改變了企業IT支出結構，降低前期成本並提供資源彈性，讓企業能快速擴展或縮減資源需求。

此外，博弘所深耕的雲端託管與數據應用市場，在全球公有雲及混合雲市場成長帶動下，憑藉著多雲整合服務與創新技術優勢，迎來龐大市場機會。Statista數據顯示，亞太地區公有雲市場收入至2026年將成長三倍，達1,500億美元以上，其中IaaS（基礎設施即服務）更占據大部分市場。博弘因應這一需求，在亞太地區布局加深，針對企業多雲部署需求，提供量身打造的雲端管理解決方案，涵蓋AWS、GCP和Azure等多雲平台。

博弘的自有研發產品中，AICOM智能雲端管理平台具備強大的資源管理和即時監控功能，使企業能即時掌控雲端資源，提升運營效率。此外，運用生成式AI與推論引擎，提供多輪對話機器人服務，適用於電子商務、醫療和教育等領域，大幅提升用戶體驗與企業運營效率。這些技術創新不僅擴大了博弘的產品線，也成為其長期競爭力的重要支柱。

總經理何冠生表示，公司憑藉在台灣和香港市場的成功經驗，為其布局國際市場奠定了穩固基礎。自2022年起，博弘積極拓展東南亞市場，已在馬來西亞與新加坡設立子公司，進一步將台港地區的技術能力延伸至區域市場。

博弘藉由在地化的專業服務團隊，結合總公司在多雲託管和數據應用上的深厚技術，已成功在當地市場獲得初步成效。未來，博弘將繼續向更多新興市場拓展，逐步擴大其國際市場份額，並致力於成為亞太地區最具影響力的雲端服務提供商。

隨著數位轉型及生成式AI需求增長，雲端市場的前景看好。根據IDC預測，台灣IaaS市場在2027年將達到17.31億美元，2022-2027年均複合成長率22.6%。博弘以技術實力和國際市場布局為基礎，為客戶提供穩定、高效的雲端管理解決方案。隨著亞太區雲端需求不斷升高，博弘的多雲託管與數據應用服務可望帶動後續營運向上發展。