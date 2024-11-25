快訊

中華隊奪冠…郭國文要「辜仲諒加碼1億」網轟丟臉 游淑慧：立委好大笑死人

12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

Team Taiwan！台股開盤上漲91.7點 台積電上漲5元

紅包又一檔！博弘雲端26日起競拍、底價87.07元

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
博弘雲端。博弘雲端／提供
博弘雲端。博弘雲端／提供

博弘雲端（6997）對外競價拍賣1,364張，競拍底價87.07元，最高得標張數195張，暫定承銷價101元。競拍時間為11月26日至28日，12月2日開標；12月4日至6日辦理公開申購，12月10日抽籤，暫定12月16日掛牌。

近年來，全球雲端市場持續成長，成為推動企業數位轉型的關鍵動力。根據Mordor Intelligence的最新報告指出，2024年全球公有雲市場規模預計將達到5,186.9億美元，並在2029年突破11,036億美元大關，預期年複合成長率達16.3%。而這一波市場成長背後的推力，正是以「即用即付」模式改變了企業IT支出結構，降低前期成本並提供資源彈性，讓企業能快速擴展或縮減資源需求。

此外，博弘所深耕的雲端託管與數據應用市場，在全球公有雲及混合雲市場成長帶動下，憑藉著多雲整合服務與創新技術優勢，迎來龐大市場機會。Statista數據顯示，亞太地區公有雲市場收入至2026年將成長三倍，達1,500億美元以上，其中IaaS（基礎設施即服務）更占據大部分市場。博弘因應這一需求，在亞太地區布局加深，針對企業多雲部署需求，提供量身打造的雲端管理解決方案，涵蓋AWS、GCP和Azure等多雲平台。

博弘的自有研發產品中，AICOM智能雲端管理平台具備強大的資源管理和即時監控功能，使企業能即時掌控雲端資源，提升運營效率。此外，運用生成式AI與推論引擎，提供多輪對話機器人服務，適用於電子商務、醫療和教育等領域，大幅提升用戶體驗與企業運營效率。這些技術創新不僅擴大了博弘的產品線，也成為其長期競爭力的重要支柱。

總經理何冠生表示，公司憑藉在台灣和香港市場的成功經驗，為其布局國際市場奠定了穩固基礎。自2022年起，博弘積極拓展東南亞市場，已在馬來西亞與新加坡設立子公司，進一步將台港地區的技術能力延伸至區域市場。

博弘藉由在地化的專業服務團隊，結合總公司在多雲託管和數據應用上的深厚技術，已成功在當地市場獲得初步成效。未來，博弘將繼續向更多新興市場拓展，逐步擴大其國際市場份額，並致力於成為亞太地區最具影響力的雲端服務提供商。

隨著數位轉型及生成式AI需求增長，雲端市場的前景看好。根據IDC預測，台灣IaaS市場在2027年將達到17.31億美元，2022-2027年均複合成長率22.6%。博弘以技術實力和國際市場布局為基礎，為客戶提供穩定、高效的雲端管理解決方案。隨著亞太區雲端需求不斷升高，博弘的多雲託管與數據應用服務可望帶動後續營運向上發展。

延伸閱讀

保二總隊員警誣告小隊長收紅包 判刑結果出爐

2024科技論壇／資策會執行長卓政宏：數位轉型 留意「風險」管理

開心來台旅遊最後1天…北市公車追撞7名泰觀光客幸輕傷

婚宴紅包驚見400元…她傻眼「超難看」 原因曝光網不挺：新郎才沒禮貌

相關新聞

紅包又一檔！博弘雲端26日起競拍、底價87.07元

博弘雲端（6997）對外競價拍賣1,364張，競拍底價87.07元，最高得標張數195張，暫定承銷價101元。競拍時間為...

明安出貨增 Q4拚轉盈

全球第二大高爾夫球具代工廠明安（8938）正進入出貨高峰期，法人看好該公司第4季營運將可轉虧為盈；而受益高爾夫球具客戶持...

穩懋、均豪、均華業績秀 回響熱

櫃買中心（Taipei Exchange）繼7月偕證券商舉辦一對一小型法人座談會後，22日再攜手凱基證券共同舉辦「TPE...

正德 21億買散裝船

正德（2641）斥資6,761萬美元（約新台幣21.63億元）購買三艘二手卡姆薩型散裝船，預計12月中旬起陸續交付，並已...

營邦攻AI超威風 左擁輝達 右抱博通、英特爾

伺服器存儲機殼廠營邦（3693）繼打入輝達（NVIDIA）AI伺服器供應鏈後，進一步結盟網通晶片龍頭暨全球前三大IC設計...

朋億、竹陞 深化業務版圖

製程供應系統廠朋億*前三季已賺逾二個股本，竹陞科技獲利超越去年全年，銳澤、宏碩系統營運漸入佳鏡，第3季均交出「三率三升」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。