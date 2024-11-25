營邦攻AI超威風 左擁輝達 右抱博通、英特爾

伺服器存儲機殼廠營邦（3693）繼打入輝達（NVIDIA）AI伺服器供應鏈後，進一步結盟網通晶片龍頭暨全球前三大IC設計廠博通，雙方針對AI資料存儲與高效能資料擴充應用，打造全新高速存儲產品，傳輸速率較既有產品倍增，搶搭即將發動的GB200商機列車。

營邦在AI伺服器領域展現雄厚企圖心，多方押寶，除本次與博通合作搶攻AI儲存商機外，也與輝達開發Blue Field 3新品，同時也配合英特爾第六代伺服器處理器Xeon開發水冷散熱，透過「左擁輝達，右抱博通、英特爾」，多方進擊AI伺服器領域，衝刺營運。

業界指出，AI伺服器因傳輸速度飛快，資料傳輸過程可靠性與穩定性相當重要，因此存儲效率非常重要，成為Google、亞馬遜等雲端服務供應商關注的重點。

營邦與博通為解決上述企業痛點，聯手推出全新「SAS4 JBOD」產品系列，產品搭載博通最新SAS4 Expander，並採用雙擴展模組設計，使得資料傳輸的過程，更可靠、穩定。

營邦董事長梁順營指出，AI技術日益擴大與成熟，正推升市場對存儲解決方案的需求持續增長，而營邦與博通聯合打造的產品，能滿除企業、雲端與AI環境中，對高效能存儲的應用需求。

營邦說明， 博通SAS4x24 Expander是此產品系列技術革新核心，能夠提供高達每秒24Gb的頻寬，相較於前代的每秒12Gb控制器效能提升100%，大幅提高資料傳輸量、減少延遲，並加強資料的安全性。

此外，這系列產品提供多樣化的儲存配置，支援SAS與SATA傳輸介面，兼容3.5吋及2.5吋傳統硬碟與固態硬碟（SSD）等存儲設備，以滿足各式企業以及資料密集型應用的需求。

營邦今年在AI存儲以及私有雲水冷等業務挹注下，第3季毛利率跳升到34.26%，創歷史新高，本業獲利達5.66億元，季增62.2%、年增11%，優於市場預期，單季每股純益10.53元，前三季每股純益23.12元，優於去年同期每股純益20.89元，同步改寫歷史新高。

法人看好，營邦今年全年每股純益有望挑戰大賺三個股本，明年在AI儲存與水冷產品同步放量出貨挹注下，業績有望持續創高。