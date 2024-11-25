聽新聞
0:00 / 0:00

穩懋、均豪、均華業績秀 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
「TPEx X KGI Taiwan Corporate Day」均華董事長梁又文（右三） 、凱基證券副董事長糜以雍（右四）、櫃買中心總經理陳麗卿（左四）、均豪董事長陳政興（左三）、穩懋發言人曾經洲（左二）合影。櫃買中心／提供
「TPEx X KGI Taiwan Corporate Day」均華董事長梁又文（右三） 、凱基證券副董事長糜以雍（右四）、櫃買中心總經理陳麗卿（左四）、均豪董事長陳政興（左三）、穩懋發言人曾經洲（左二）合影。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）繼7月偕證券商舉辦一對一小型法人座談會後，22日再攜手凱基證券共同舉辦「TPEx X KGI Taiwan Corporate Day」法人說明會，邀請穩懋（3105）、均豪及均華等三家優質上櫃公司分享財務業務情形及產業競爭優勢，吸引外資、壽險、投信及資產管理公司等近百人次機構投資人參與，獲得熱烈回響。

櫃買中心表示，受邀參加本場法說會的三家公司均為半導體產業領域優質公司，並為富櫃200指數成分股，包括砷化鎵晶圓代工製造商穩懋、專業半導體及面板設備製造商均豪及均華。

本次法人說明會由凱基證券洽邀專業投資機構法人，透過面對面溝通機會促使雙方深入交流，使機構法人充分了解該等公司發展策略、營運動態以及未來布局規劃，現場互動及討論十分熱烈，為本次活動畫下圓滿句點，為增進機構法人對上櫃公司瞭解，並持續提升績優上櫃公司能見度。

櫃買中心指出，為增進上櫃公司與投資人溝通管道及頻率，未來將持續提供不同形式法人說明會或業績發表會，協助公司做好投資人關係，並鼓勵上櫃公司與投資人或股東進行交流，增進雙向溝通效率，進而提升公司資訊透明度，使投資人發現上櫃公司長期價值。

凱基證 櫃買中心

延伸閱讀

凱基證券攜手櫃買中心 邀9家頂尖 AI 企業赴港引領外資目光

凱基證券公平待客評核前25% 獲金管會表揚

公司治理卓越成就 元大期獲櫃買中心肯定

櫃買業績秀 12日登場

相關新聞

穩懋、均豪、均華業績秀 回響熱

櫃買中心（Taipei Exchange）繼7月偕證券商舉辦一對一小型法人座談會後，22日再攜手凱基證券共同舉辦「TPE...

明安出貨增 Q4拚轉盈

全球第二大高爾夫球具代工廠明安（8938）正進入出貨高峰期，法人看好該公司第4季營運將可轉虧為盈；而受益高爾夫球具客戶持...

正德 21億買散裝船

正德（2641）斥資6,761萬美元（約新台幣21.63億元）購買三艘二手卡姆薩型散裝船，預計12月中旬起陸續交付，並已...

營邦攻AI超威風 左擁輝達 右抱博通、英特爾

伺服器存儲機殼廠營邦（3693）繼打入輝達（NVIDIA）AI伺服器供應鏈後，進一步結盟網通晶片龍頭暨全球前三大IC設計...

朋億、竹陞 深化業務版圖

製程供應系統廠朋億*前三季已賺逾二個股本，竹陞科技獲利超越去年全年，銳澤、宏碩系統營運漸入佳鏡，第3季均交出「三率三升」...

興櫃一周回顧／熙特爾勁揚21.9% 居冠

近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，342檔興櫃個股本周平均下跌0.54%，本周表現最強由再生能源股熙特爾（7740...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。