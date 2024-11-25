穩懋、均豪、均華業績秀 回響熱

櫃買中心（Taipei Exchange）繼7月偕證券商舉辦一對一小型法人座談會後，22日再攜手凱基證券共同舉辦「TPEx X KGI Taiwan Corporate Day」法人說明會，邀請穩懋（3105）、均豪及均華等三家優質上櫃公司分享財務業務情形及產業競爭優勢，吸引外資、壽險、投信及資產管理公司等近百人次機構投資人參與，獲得熱烈回響。

櫃買中心表示，受邀參加本場法說會的三家公司均為半導體產業領域優質公司，並為富櫃200指數成分股，包括砷化鎵晶圓代工製造商穩懋、專業半導體及面板設備製造商均豪及均華。

本次法人說明會由凱基證券洽邀專業投資機構法人，透過面對面溝通機會促使雙方深入交流，使機構法人充分了解該等公司發展策略、營運動態以及未來布局規劃，現場互動及討論十分熱烈，為本次活動畫下圓滿句點，為增進機構法人對上櫃公司瞭解，並持續提升績優上櫃公司能見度。

櫃買中心指出，為增進上櫃公司與投資人溝通管道及頻率，未來將持續提供不同形式法人說明會或業績發表會，協助公司做好投資人關係，並鼓勵上櫃公司與投資人或股東進行交流，增進雙向溝通效率，進而提升公司資訊透明度，使投資人發現上櫃公司長期價值。