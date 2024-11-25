正德 21億買散裝船

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

正德（2641）斥資6,761萬美元（約新台幣21.63億元）購買三艘二手卡姆薩型散裝船，預計12月中旬起陸續交付，並已與租家議妥為期五至十年租約，毛利率約達30%，可望推升獲利穩步增長。

正德表示，2021年訂購六艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，至今年9月底已全部接船加入營運，六艘新造船均與租家簽訂三至五年租約。

正德今年4月董事會通過訂造四艘6.35萬噸輕便極限型散裝船，新船2025年開始交付，也已原則洽妥國際航商長期租約。

看準散裝航運市場前景，正德近期在大陸廣州船舶交易所投標購得三艘載重噸各為8.13萬公噸的二手卡姆薩型散裝貨船，每艘單價2,300萬美元，最後與賣家敲定以合計6,761萬美元價格成交。

散裝船 新台幣

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