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朋億、竹陞 深化業務版圖

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

製程供應系統廠朋億*（6613）前三季已賺逾二個股本，竹陞科技獲利超越去年全年，銳澤、宏碩系統營運漸入佳鏡，第3季均交出「三率三升」成績單，並將追隨半導體客戶布拓展海外市場，展開多元化布局。

朋億*第3季營運寫歷年單季新高，主要受惠半導體產業客戶急單、小型專案需求增加，訂單認列結構優化，同時精進原料採購、專業人力調配，前三季整體毛利率達29％，創下歷年新高。朋億樂觀看待今年營運成長，更在各國半導體自主化趨勢下，朝深化大陸、台灣、東南亞等業務版圖。

竹陞科技接單暢旺，加上美系記憶體大廠展開全球晶圓廠建置智慧工廠六年期程，在手訂單交期已排至2030年。展望未來，除深耕台灣，持續透過經銷商制度擴大至國外市場。

半導體 晶圓廠 東南亞

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