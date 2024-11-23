興櫃一周回顧／熙特爾勁揚21.9% 居冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
圖／經濟日報提供
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近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，342檔興櫃個股本周平均下跌0.54%，本周表現最強由再生能源股熙特爾（7740）奪下，以21.9%登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（22）日資料，興櫃市場單周成交金額為169.68億元、成交1.63億股、成交10.71萬筆，均低於前一周，不過漲幅超過一成檔數由七檔增至九檔。

本周漲幅前十強在8.8%至21.9%間，以產業分布觀察，本周資金從電子股中撤出，科技股在前十強僅占兩檔，買盤轉為點火生技醫療族群，共有四檔入列，至於綠能環保同樣兩檔、其他和電機機械各一。

本周興櫃周漲幅前十強中過半數是今年新掛牌公司，最強一檔是缺電受惠股熙特爾，繼前一周上漲10.1%後，本周再漲21.9%，且10月17日才掛牌。

同樣在下半年才掛牌的自動化設備股泓辰周漲21.3%；半導體IC測試設備廠鴻勁掛牌後連續三周大漲，分別上漲22.04%、15.2%、16.9%，掀起高價股比價效應，興櫃股王印能科技周漲14.4%，收上1,865元。

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