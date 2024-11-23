上詮 10月每股虧0.19元

光通訊廠上詮（3363）昨（22）日應主管機關要求公告自結數，10月稅前、稅後淨損均為1,900萬元，較去年同期虧損擴大，每股淨損0.19元。

上詮第3季營運轉虧，每股淨損0.17元，主要因積極布局矽光產品事業，包括CPO（共同封裝光學）等相關製程開發，導致營運費用與折舊費用增加。

上詮表示，明年高階資料中心將發展至3.2T以上，光纖連接逐步從插拔式轉向CPO，光纖陣列以及光纖陣列單元封裝是目前CPO供應鏈中公認的技術障礙，上詮已掌握核心技術，預計2025年完成驗證與產能建置、小量生產，並從2026年起放量。

上詮11月5日起遭列處置股，於11月18日法說會當天解禁，出關後股價一路向上，連續三個交易日收紅，不過昨日開高不久後即遭賣壓襲擊翻黑下殺，終場下跌2.37%，收在206元。