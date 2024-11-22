矽瑪10月每股淨損0.12元 訂單可望回穩

連接器廠矽瑪（3511）遭列警示股，昨（21）日公布自結10月稅後淨損900萬元，虧損較去年同期稅後淨損400萬元擴大，單月每股淨損0.12元。

矽瑪近期股價強勢，從11月中旬低點31元附近起漲，昨天以漲停價48.65元收市，漲4.4元，波段漲幅超過四成。

矽瑪自結9月與10月合計稅後淨損1,200萬元，虧損也比去年同期稅後淨損1,500萬元擴大，累計9月與10月合計每股淨損0.15元。

矽瑪目前營收比重以車用產品為大宗，營收占比三至四成，主要產品是涉及車隊安全的ELD（電子紀錄商機）連接器。

矽瑪近年持續搶攻車用、醫療與工業等高附加價值產品，透過母集團佳世達之間整合優勢，開發3C擴充基座及警（軍）用車燈等相關業務，管理層看好整體訂單銷售量可望逐漸回穩。