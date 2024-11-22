橘子秀AI肌肉 營運衝
遊戲研發商橘子（6180）搶攻AI應用商機，旗下Vyin AI昨（21）日大秀AI風格拍貼機和AI DJ Live Hub等技術，衝刺營運。
橘子表示，Vyin AI昨天以共同策展夥伴身分，參與亞洲最大新創展會「Meet Taipei創新創業嘉年華」，並以「突破生成式AI可能界限」為主題，展示上述AI技術。
橘子集團策略長暨AI創新實驗室負責人陳冠宇指出，Vyin AI透過AI技術 ，協助多元產業實現轉型與創新，更運用自研 Vyin Brain 和D-RAG技術，提供透明、安全且知識可控的生成式AI服務，解決商業應用中的痛點。
陳冠宇表示，例如公司旗下大型遊戲《波拉西亞戰記》以AI客服顯著提升客服效率和客戶滿意度。此外，Vyin AI也應用於零售業的AI Super Sales，以個性化推薦提升客戶體驗，並於廣告投放時運用AI減少經驗誤差，幫助企業降低成本並增加營收，迎戰AI時代的挑戰。
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