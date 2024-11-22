工業電腦廠安勤（3479）搶攻自動化商機，昨（21）日宣布推出工業用平板電腦「SPC-10W35」，全面布建強固型平板電腦產品線版圖，鎖定自動化產業、製造業如空壓機工具機等設備、食品加工以及製藥實驗室等工業應用。

法人看好，隨著新品上市，有望為安勤工控／自動化業務增添新動能。

安勤表示，工業用平板電腦SPC-10W35工規多點觸控解決方案具有防水防塵、防震防刮特性，體積小且經久耐用易於清潔，適用於各種用途，尤其是自動化產業、製造業如空壓機工具機等設備上、食品加工以及製藥實驗室等工業應用。

隨著工業電腦市場庫存清理逐漸告尾聲，安勤看好下半年營運復甦力道，先前出貨處於遞延的歐洲心導管醫療伺服器訂單，及日本餐飲客戶智慧零售設備已於第3季開始出貨，帶動安勤第3季單季營收重回20億元大關。

安勤在相關訂單持續出貨下，加上總量達2.7萬台的陸資車廠自動化設備訂單，將於今年第4季開始出貨，主要貢獻會在明年度，並持續出貨到後年。

安勤並積極布局AI商機，目前已經有醫療HPC的經驗。安勤表示，接下來會擴大生成式AI及HPC產品線，包括從主板延伸到L10、增加液冷及企業生成式AI落地等解決方案。