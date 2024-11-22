縮時攝影機大廠邑錡（7402）受惠OBM產品組合優化，第3季毛利率衝上38.4%，改寫2016年以來單季新高。法人預期，邑錡本季OBM營收占比持續向上，加上ODM微光相機訂單導入自有晶片，有助產品組合，本季營收有望攀全年高峰，2024全年毛利率有望改寫八年來新高。

邑錡昨（21）日不評論法人預估的財務數字。邑錡第3季稅後純益386萬元，季減82.5%，每股純益0.11元，主要因業外匯兌損失拖累；前三季稅後純益4,089萬元，年減5.3%，每股純益1.16元。

邑錡表示，第3季自有品牌OBM業務與創新ODM業務比重分別為37％、63％，加上自有晶片拉抬毛利率，推升第3季單季毛利率達38.4%，為近年來最佳；前三季毛利率達35.47%，年增2.19個百分點。

邑錡表示，目前正加速自有品牌OBM新品上市，同時北美與歐洲已完成經銷商重新布局，將有助品牌通路布建與挹注營運動能。

至於創新ODM業務，除了原有美國教育智慧裝置、軍工瞄準鏡與微光航海影像裝置持續穩定出貨，內部也加速無人機載具與雙光相機研發，積極布建軍工產業，挹注未來營收新動能。

此外，內部持續優化產品組合，其中，自有品牌OBM新品持續優化硬體功能與軟體SaaS平台，以滿足全球智慧建築工程應用。

創新ODM除了既有智慧教育、夜視裝置與熱影像儀應用外，也積極開發新領域來拓展營收新動能，目前在創新醫療領域已有數個新品將進入量產階段，有望於接下來一、兩季挹注營運表現。

軍工相關業務方面，邑錡表示，旗下代理美國數位夜視鏡已獲多個政府相關部門青睞，並進行產品教育訓練與規格討論，持續積極參與採購專案，有機會受益於明年國防預算專案。