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中華食新廠下季試產

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

國內包裝豆花龍頭中華食（4205）昨（21）日舉行法說會，該公司指出，屏東潮州新廠區剛取得使用執照，預計明年第1季至第2季裝機布置超嫩豆腐和板豆腐生產線並試產，將可逐步貢獻營運表現。

中華食表示，從今年前三季營運來看，整體銷售量表現平穩，營收為14.78億元，相較去年同期的14.43億元，增加2.4%；前三季稅後純益達2.74億元，年增幅8.7%，每股稅後純益為3.09元。

該公司為進一步擴大市場布局，年前啟動屏東潮州廠擴廠計劃，斥資5億元打造一座新廠，繼打造完成廠房外觀興建，11月12日剛獲得屏東縣府核准使用執照申請，預計明年第1季至第2季進行設備安裝和測試，新增各一條超嫩豆腐和板豆腐生產線。

法說會

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