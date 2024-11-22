LINE Pay申購 抽中一張賺8.4萬

本土最大行動支付品牌LINE Pay（連加網路商業）（7722）配合上市前公開承銷，採競價拍賣與公開申購方式辦理，昨（21）日完成股票初次上市前現金增資發行新股競標拍賣，將在11月29日辦理公開申購抽籤，公開申購預計11月25至27日辦理，計1,748張承銷，每人可申購一張，承銷價508元，以昨日收盤均價592元計算，抽中一張最高可賺8.4萬元。

LINE Pay公告，配合初次上市前公開承銷辦理現金增資，發行普通股8,000張，現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價為每股409.68元，加權平均價格527.37元，最終公開申購承銷價格以每股508元溢價發行。

LINE Pay今年初以348元登錄興櫃後一度飆到1,000元，創下一日成為興櫃股王和躋身千元股雙紀錄。LINE Pay昨日在興櫃收盤均價592元，較前日下跌37.49元。LINE Pay今年前三季累計營收45.3億元，年增32.3%；稅後純益4.79億元，年增27.0%；每股純益7.99元，年增29.7%。今年前三季的營收與淨利表現已接近去年全年水準。

LINE Pay目前用戶綁卡數超過1,830萬張，全台擁有超過57萬處線上及線下支付據點，與各類型商店進行深度及廣度合作，帶動LINE Pay交易量持續提升。LINE Pay已與多家銀行合作發行LINE POINTS點數回饋卡，總發卡數已突破800萬張，明年也預計將和更多銀行發行各類點數回饋卡。