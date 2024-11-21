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LINEPAY 順利完成競價拍賣方式辦理承銷

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

連加網路（簡稱LINEPAY公司）（7722）初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，LINEPAY公司辦理競價拍賣股數6,080仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於11月21日上午十時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

開標結果：最低得標價格488元；最高得標價格710元；得標加權平均價格527.37元。

上開相關得標資訊及後續公開申購作業時程，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html及公開申購公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/public.html

美國 股票 證交所

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