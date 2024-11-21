佶優加速AI布局 AI伺服器機櫃及算力服務同軌並進

佶優（5452）今（22）日受群益金鼎證券邀請舉行法說會，佶優董事長特助吳建賢表示，佶優將延伸單相浸沒式冷卻液代理業務擴及整個AI伺服器系統解決方案，並透過在北部建立算力中心，提供算力服務，透過AI伺服器和算力服務雙軌並進，搶進快速崛起AI商機。

除此之外，佶優也看好ESG趨勢，汽車零配件及3C產品導入回收料比重攀升，因應全球供應鏈重組，配合客戶增設海外據點。

吳建賢表示，佶優去年取得可分解性無毒冷卻液生產大廠Engineered Fluids（簡稱EF）的單相浸沒式冷卻液代理權後，已將合作延伸至整個系統，除冷卻液外，為了確保整個AI機櫃的完整運作，佶優也在EF的協助下，透過EF現有的供應鏈及佶優評選適合提供在地服務的供應廠商，跨足整個AI伺服器機櫃的建置與銷售。

吳建賢強調，此舉有助佶優加速拓展單相浸沒式冷卻液的銷售，並透過將整合輝達H100伺服器晶片的機櫃，導入採用EF單相浸沬式冷卻液的完整設計，協助企業端建立大型語言模式訓練，加速AI轉型。

佶優並將整套AI伺服器，優先用於北部的算力中心，藉由實際落地，起示範作用並帶動企業導入更迎合環保浪潮的單相浸沒式冷卻液伺服器系統。

吳建賢強調，Engineered Fluids生產的冷卻液是以植物合成油為原料，因此生產的冷卻液，具有可生物降解、無毒、無腐蝕性介電等特性，且EF在這領域已有長達40年歷史，其首席科學家就是冷卻液發明者。目前客戶涵蓋80多國，高達6500多家，產品應用於專為ASIC設計的儲能櫃、電池、電動機、礦機、液壓系統、半導體、伺服器等領域。

吳建賢進一步表示，佶優與EF未來也將成立合資公司，擴大AI伺服器冷液液及系統布局。他強調，隨浸沒式雙相冷卻液因遭遇美國政府禁用PFAS（全氟/多氟烷化物），3M宣布即將停止生產，已有很多公司紛紛與佶優接觸導入全新的浸沒式冷卻系統解決方案，且這項業務毛利率介於40%到60%之高，預料未來幾年，將會帶給佶優相當大業務成長，獲利同步顯著提升。