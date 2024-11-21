鑫科法說會／FOPLP 全年出貨約1100片 看明年需求倍增

中鋼（2002）旗下材料廠鑫科（3663）21日舉行法說會。針對面板級扇出型封裝（FOPLP）專用載板出貨情形，鑫科董事長李昭祥受訪時表示，今年下半年平均每個月出貨120片，預期全年出貨約落在1,100片左右，由於近期拿到歐洲半導體大廠的訂單需求，明年將有機會看到出貨量倍數成長。

鑫科10月營收4.31億元，雖然月減0.75%，但年增98.1%；累計今年前10個月營收36.06億元，年增78.6%。鑫科切入FOPLP成亮點產品，並成功開發大尺寸金屬載板，今年配合客戶需求穩定出貨，法人看好鑫科獲利規模將見到下半年優於上半年。

據了解，國內面板廠FOPLP陸續完成驗證而開始放量，加上與歐洲半導體大廠合作，包括車用、衛星軌道領域需求，鑫科預期2025年整體需求量將明顯上升，對於營收及獲利有正面挹注。

此外，鑫科的半導體靶材及蒸鍍材銷售量及客戶數也逐步增加，今年銷售額預估約較去年成長20%；在客戶數方面，截至今年第3季資料，鑫科靶材相關客戶數已從11家增至33家。

鑫科今年5月透過股份轉換發行新股及現金收購的方式併購中鋼精材，主要是以垂直整合來發揮上下游綜效，從握有後段優勢，進一步掌握前段的製造技術，併購後營收狀況也較去年同期增加1倍成長，效益逐步顯現。