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矽瑪10月每股淨損0.12元 去年同期每股淨損0.05元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

連接器廠矽瑪（3511）21日公布10月稅後淨損900萬元，去年同期稅後淨損400萬元，10月每股稅後淨損0.12元，去年同期每股淨損0.05元。

矽瑪21日股價漲停鎖死，成交量3萬多張，該公司股價自11月中旬約31元起漲以來，短線漲幅超過五成。

矽瑪9月與10月合計稅後淨損1,200萬元，去年同期稅後淨損1,500萬元，9月與10月合計每股稅後淨損0.15元，去年同期每股淨損0.18元。

矽瑪目前營收比重以車用產品為大宗，營收占比三至四成，主要的產品是涉及車隊安全的ELD（電子紀錄商機）連接器，因法規強制須安裝，且使用一段年限後，就需要汰換，算是需求比較穩定的剛性市場。該公司9月營收走高主要來自穿戴裝置客戶年度新品拉貨。

矽瑪近年持續搶攻車用、醫療與工業等高附加價值產品，透過母集團佳世達之間整合優勢，開發3C擴充基座（DuckingStation）及警（軍）用車燈等相關業務，管理層看好整體訂單銷售量可望逐漸回穩，樂觀看待2025年業績。

佳世達 營收 連接器

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