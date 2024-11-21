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半導體精密環控設備廠添新兵 奇鼎22日登錄興櫃

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

半導體精密環控設備廠將添新兵，奇鼎科技（6849）2003年成立，資本額3.49億元，11月22日將登錄興櫃，券商認購價格每股60元。

奇鼎致力於半導體精密製程環境控制設備的研發、設計與製造及提供ESG節能工程服務，深耕於半導體及光電產業，提供高精密製程環境控制設備給國內外各大廠，大幅提升其製程良率和效率。

奇鼎產品包含製程精密溫濕度控制機組（TCU）、曝光機鏡組霧化防護機組（TAU）、濕式製程AMC去除設備（WACU）與節能工程服務，擁有堅強的專利布局，已累積120件以上國內外專利，且取得多項認證與公司獎項。

奇鼎為台灣高階半導體精密溫控設備商，深耕高精密製程微環境研發及無塵室工程已逾20年，精密製程溫度控制可達±0.001℃，又能去除99%以上的氣態分子汙染物（AMC），以高精度製程環境控制及全方位解決方案而廣受客戶青睞。

此外，在節能服務工程方面，整合並改善各大半導體廠廠務運作，至今已累積替客戶節省電費超過16億元，也為環境提供超過872座大安森林公園的全年碳吸收量，為客戶做到ESG環境永續發展。

奇鼎2023年度合併營收為9.31億元，稅後純益為2,742萬元，基本每股盈餘0.89元；2024上半年合併營收為9.85億元，稅後純益為6,716萬元，基本每股盈餘為2.14元，今年營運倍數成長，獲利表現亮眼。

展望未來，2025年來自景氣全面復甦、新興應用帶動設備需求回溫、新客戶及新訂單的成長力道更為強勁，中長期先進製程、自主供應鏈趨勢亦為重要動能，公司長期成長趨勢明確。

半導體 營收

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