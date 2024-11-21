奇鼎11/22以每股60元登興櫃 前9月每股純益2.57元
奇鼎科技將於11月22日以每股60元參考價登錄興櫃交易，奇鼎自結前9月歸屬母公司淨利新台幣9650萬元，每股純益2.57元。
奇鼎科技成立於民國92年1月，目前股本3.49億元，鼎碩投資持股18.93%、睿洋機電工程持股9.09%、意德士持股8.57%。
奇鼎致力於半導體精密製程環境控制設備及提供節能工程服務，產品包含製程精密溫濕度控制機組、曝光機鏡組霧化防護機組、濕式製程氣態分子污染物清洗設備等。
奇鼎去年營收9.32億元，歸屬母公司淨利2743萬元，每股純益0.89元。奇鼎自結今年前9月營收14.71億元，歸屬母公司淨利9650萬元，每股純益2.57元。
展望未來，奇鼎表示，隨著產業景氣復甦，加上新興應用帶動設備需求升溫，以及受惠新客戶效益，明年營運成長力道將更加強勁。
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