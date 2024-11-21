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抽中可賺8.4萬！LINEPAY公開申購11月25日啟動 每股508元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
LINEPay。LINEPay／提供
LINEPay。LINEPay／提供

LINEPAY（7722）競價拍賣21日開標，最低得標價格488元，最高得標價格710元，得標加權平均價格527.37元，公開申購預計11月25至27日辦理，承銷價508元，以21日興櫃價格592元計算，若是抽中有機會獲利84,000元，報酬率16.53%。

LINEPAY競價拍賣開標，競標張數6,080張；公開申購預計11月25至27日進行，承銷張數1,748張，承銷價508元，11月29日抽籤，12月5日掛牌上市。

LINEPAY為本土最大行動支付品牌，提供包括「支付」、「點數」和「行銷」三大面向完整配套服務，建構完整生態圈，累計今年前3季營收45.3億元，年增32.3%；稅後純益4.79億元，年增27%，每股純益7.99元，年增29.7%，今年前3季的營收與淨利表現已接近去年全年水準。

LINEPAY核心業務包括第三方支付事業、聯名卡及點數回饋卡服務、企業廣告行銷服務；累計今年前10月營收51億元，年增31%；用戶數突破1,270萬戶，累積支付據點超過57萬處，穩坐台灣支付龍頭。

LINEPAY在今年1月26日登錄興櫃，當日曾寫下多項驚奇，掛牌首日就登上興櫃股王、掛牌當日就登上千金股、在台股12千金中名列第11高價股、掛牌首日成為第三支付股王、以開盤價計算，登錄首日漲幅逾倍，單日市值增加348億元。

LINEPAY以每股348元登錄興櫃，當日以450元開出，盤中衝破千元關卡，終場收在最高的1,030元，寫下多項驚奇；預計12月5日上市掛牌，公開申購將在11月25~27日進行，21日股價開高走高，盤中翻黑滑落至600元之下，終場以592元收盤。

營收 興櫃

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