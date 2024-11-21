天宇、長園科進軍 BBU 同步拉出第二根漲停

太陽能儲能暨電池廠天宇（8171）與長園科（8038）簽訂雙邊協議，針對電池備援電力模組（BBU）市場進行深度戰略結盟合作，搶攻AI伺服器供應鏈商機；21日股價雙雙拉出第二根漲停，天宇排隊買單超過1.2萬張。

天宇與長園科已合作多年，成為全球最大晶圓代工製造大廠不斷電系統設備（UPS）電池模組供應商；由於這類產品的特性及功能與伺服器上的BBU產品相近，這次的合作將擴大布局投入BBU市場。

近期市場傳出輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器傳將採用BBU， 且將BBU將從選配變成標配，帶動相關概念股的股價強漲，成為近期盤面上的焦點；挾著BBU商機熱潮，天宇及長園科也是大漲表態。

天宇早盤跳空以漲停39.65元開出後鎖死，拉出第二根漲停板，股價創7月17日以來的高點，漲停及市價買單超過1.2萬張；長園科以31.5元漲停板開出，早盤短暫打開後再鎖上漲停。

天宇及長園科同步拉出第二根漲停，BBU概念股中，加百裕（3323）、興能高（6558）也亮燈漲停；另外，系統電盤中漲幅逾7%，西勝（3625）盤中漲幅逾6%，錸德（2349）、新盛力（4931）也是上漲表現。