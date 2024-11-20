新麥業續發表會 樂觀預期今年獲利可望再創新高

亞洲烘焙設備製造銷售商新麥（1580）20日參加櫃買中心業績發表會，新麥表示，第4季若在大陸市場穩定復甦、美洲及東南亞等海外市場持續成長下，樂觀預期今年全年獲利可望再創歷史新高。

新麥前三季合併營收34.14億元、年增3.3%，毛利率43.65%，較去年同期增加1.34個百分點，稅後純益5.06億元、年增6.1%，每股稅後純益10.06元，創下歷年同期新高。

在中國大陸經濟持續低迷，烘焙產業尚未復甦階段，新麥無畏大陸市場經濟疲軟，營收與獲利雙雙成長，表現亮眼。新麥10月合併營收4.21億元，月增2.1%、年增12.0%，累計前十月合併營收38.35億元、年增4.1%，創歷史同期新高。

新麥表示，業績成長主要原因是美洲市場銷售力道持續提升，且受惠於匯率因素，帶動營收增加，而10月單月合併營收4.21億元，更寫下歷年同期新高，加上成本與費用控制得宜，故毛利率與獲利率同步提升。

新麥機械(中國)總經理謝銘璟表示，新麥無錫廠的新建廠房於今年4月啟用，後續的老廠房改建工程也已啟動，預計在2026年初可以改造完成投入使用。

謝銘璟指出，新建廠房與老廠改建的廠房布建，主要針對新麥未來中長期發展所需，引進各式自動化與節能的現代化生產設備，除了提升產能、增加效率、優化品質外，亦可降低過去對人工的依賴，以及節省能源，進一步提升競爭力。

新麥在穩健擴展業務的同時，也重視ESG責任的實踐，日前在新北市八里北堤沙灘舉辦親子淨灘珍愛台灣守護海洋活動，不僅鼓勵員工、眷屬共同參與，也希望喚醒更多人的環保意識，為地球盡一份心力。