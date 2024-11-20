大井泵浦12月中掛牌上櫃 積極搶攻AI伺服器冷卻方案

泵浦領導品牌大井泵浦（6982）預計12月中掛牌上櫃，承銷價暫定每股51元。公司近期推出新品「水冷式泵浦」，平均單價較氣冷式泵浦成長20%，加上取得部分電子業樣品單，毛利率高於工具機客戶，看好明年本業營運表現將優於今年。

大井21日將舉行上櫃前業績發表會。董事長黃景豐說，大井核心產品應用涵蓋日常生活及產業領域，不僅滿足民生需求，更進一步支援數據中心、充電樁冷卻等高階應用，透過科技創新與市場布局，穩居國內水泵市場龍頭。

大井累計前三季合併營收12.27億元、年增15.6%；營業毛利3.6億元、年增22.5%，毛利率30%，稅後純益0.94億元、年增45.0%，每股稅後純益2.66元。前十月合併營收13.41億元、年增16.0%，營運表現亮眼。

目前，大井在台灣設有新北三芝廠與高雄路竹正義廠兩大生產基地，新建的高雄環球廠預計明年下半年陸續取得使用執照並小量投產；此外，中國大陸的蘇州華樂士工廠，則作為服務中國內地及東協市場的重要據點。

針對民生需求，大井首創「智能超靜音液冷供水泵浦」，該產品具備靜音和高效供水功能，適用於家庭供水和農業灌溉。而在工業領域，推出具備高性能複合材料的「直立浸水式泵浦」，廣泛應用於工廠製程及伺服器液冷系統，滿足日益增長的冷卻需求。

此外，針對數據中心和充電樁的高端應用，大井亦提供「多段離心式泵浦」及「冷卻泵」，成為高階市場的冷卻解決方案。

在技術研發方面，大井所創建的泵浦與馬達雙動力實驗室，是台灣唯一榮獲TAF、TUV認證的雙動力實驗室，該實驗室的測試與產品開發系統整合客戶需求，針對泵浦的揚程、流量及馬達效能進行精準匹配與優化。

同時，公司積極布局全球專利市場，擁有抗菌、節能與靜音等共高達119項專利，除台灣市場外，客戶分布歐美、日韓、東協地區，未來更有望布局印尼、菲律賓、印度等新興國家；產品內外銷比為七比三。