合世生醫推出新型助聽器 今明兩年強攻海內外市場

合世（1781）跨足聽力產品市場，該公司首創的開放式不塞耳助輔聽器已在今年8月在台上市。董事長楊國和20日表示，新輔聽器初期透過台灣大（3045）直營門市舖貨，合世生醫目前也持續洽談通路，明年新輔聽器營收占比將由現有的3%提升至10%以上。

合世生醫早期以電子血壓器起家，後來在呼吸治療用霧化器市場也大有展獲，該公司今年前十月合併營收6.06億元，年增16.6%，公司；前三季稅後淨利1,703.1萬元，與去年同期比轉虧為盈，前三季每股純益（EPS）0.36元。楊國和表示，目前各產品的營收占比中，電子血壓器營收占比六成、霧化器營收占比超過三成，8月才剛推出的輔聽器已占3%。

楊國和表示，合世所開發的開放式不塞耳助輔聽器有幾項特色，一是不採取戴久不舒服的傳統耳塞式，二是價格也比傳統助聽器要低，三是這項產品初期不以醫材申請衛福部認證，因此可直接透過3C通路門市推廣。這項產品目前與台灣大合作，初期先透過台灣大直營門市上架，8月、10月各出一批貨，另一連鎖實體通路商也將進入洽談，最快年底敲定，後續也會與其他3C通路、藥局通路洽談合作。

楊國和表示，輔聽器在德國醫材展也有多家公司釋出合作意願，中國大陸也可望明年取證，明年營收至少翻倍成長，合世的輔聽器已取得台灣、美國醫材銷售許可，中國大陸申請當地醫材許可已經在審核階段，正在最後補件中，預計明年上半年取得，目標明年輔聽器營收占比力拚10%以上。

他表示，輔聽器今年和明年上半年仍會著重台灣市場，接著將會外銷至歐美市場；另外，霧化器產品今年前三季成長超過10%，明年因有新客戶，業績有望成長兩位數。

合世在2019年投資越南子公司，2021年越南子公司正式量產出貨，楊國和表示，原本擔心越南的生產品質，後來發現不良率和客訴都比在中國大陸生產要低，因此移轉至越南生產出貨比例將拉高至七成。