天宇攜長園科 進軍BBU
太陽能儲能暨電池廠天宇（8171）昨（20）日宣布，與長園科簽訂雙邊協議，針對電池備援電力模組（BBU）市場進行深度戰略結盟合作，搶攻AI伺服器供應鏈商機。
近期市場傳出，輝達最新GB200 AI伺服器傳將採用BBU，並將BBU從選配變成標配，帶動概念股股價，成為盤面焦點，讓國內不少業者開始積極布局。
天宇與長園科早在多年前就已合作，並成為全球最大晶圓代工製造大廠不斷電系統設備（UPS）電池模組供應商．而這類產品的特性及功能與伺服器上的BBU產品相近，本次雙方合作擴大布局投入BBU市場。
長園科供應全球最大晶圓代工廠所需UPS設備主要電池模組中，有一部分是借重天宇部分產線供應。
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