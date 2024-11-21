大井泵浦下月上櫃

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

泵浦領導品牌大井泵浦（6982）預計12月中掛牌上櫃，承銷價暫定每股51元。公司近期推出新品「水冷式泵浦」，平均單價較氣冷式泵浦成長20%，加上取得部分電子業樣品單，毛利率高於工具機客戶，看好明年本業營運表現將優於今年。

大井今（21）日將舉行上櫃前業績發表會。大井核心產品應用涵蓋日常生活及產業領域，不僅滿足民生需求，更進一步支援數據中心、充電樁冷卻等高階應用，透過科技創新與市場佈局，穩居國內水泵市場龍頭。

大井今年前三季稅後純益0.94億元、年增45.0%，每股純益2.66元。前十月合併營收13.41億元、年增16.0%，營運表現亮眼。

目前，大井在台灣設有新北三芝廠與高雄路竹正義廠兩大生產基地，新建的高雄環球廠預計明年下半年陸續取得使用執照並小量投產。

此外，中國大陸的蘇州華樂士工廠，則作為服務中國內地及東協市場的重要據點。

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