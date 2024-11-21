新麥獲利拚創新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

亞洲烘焙設備製造銷售商新麥（1580）昨（20）日參加櫃買中心業績發表會，新麥表示，第4季若在大陸市場穩定復甦、美洲及東南亞等海外市場持續成長下，樂觀預期今年全年獲利可望再創歷史新高。

新麥前三季合併營收34.14億元、年增3.3%，毛利率43.65%，較去年同期增加1.34個百分點，稅後純益5.06億元、年增6.1%，每股稅後純益10.06元，創下歷年同期新高。

在中國大陸經濟持續低迷，烘焙產業尚未復甦階段，新麥無畏大陸市場經濟疲軟，營收與獲利雙雙成長，表現亮眼。新麥10月合併營收4.21億元，月增2.1%、年增12.0%，累計前十月合併營收38.35億元、年增4.1%，創歷史同期新高。

新麥表示，業績成長主要原因是美洲市場銷售力道持續提升，且受惠於匯率因素，帶動營收增加，而10月單月合併營收4.21億元，更寫下歷年同期新高，加上成本與費用控制得宜，故毛利率與獲利率同步提升。

毛利率 營收

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