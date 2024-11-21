奧孟亞強攻印度製造

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

晟德集團旗下「口服減重藥」新藥公司奧孟亞（7776）昨（20）日宣布，在印度建構製劑先導廠（Pilot Plant），該廠以製造膠囊、錠劑等口服劑型為主，每批產量可達10,000顆，能滿足試驗所需品量，以打造印度市場的藥品開發、製造基地。

奧孟亞公司目前主要的ANY002和ANY004項目，涵蓋當紅減重領域的GLP-1產品，且打造專屬口服劑型。GLP-1 在腸胃道內，能夠促進胰島素的生成，進而降低血糖；而在中樞神經內，GLP-1 能夠降低食慾、增加飽足感。因此，GLP-1藥物不僅有效控制血糖，也是熱門的減重神藥。

在其他適應症方面，奧孟亞指出，隨著更多的研究發表，已經發現GLP-1對非酒精性脂肪肝、帕金森氏症、阿茲海默氏症等都有效，可能在不久的未來，還會發現更多治療的應用。

奧孟亞印度子公司原有的研發實驗室已由L.M. Collage Of pharmacy育成中心搬遷到亞美達巴德市（Ahmedabad），搬遷後的實驗室再添購兩台高效能液相層析儀和其他分析化驗儀器，檢驗分析效率增加約兩倍。和過去需委託他廠製造和部分項目委託分析，節省許多時間，效率更是大大提升。奧孟亞印度分公司開始成立，是從大學實驗室出發，後在大學育成中心成立只有800平方英尺（約22.5坪）還需和別人共用分析設備的實驗室，擴大為3,000平方英尺（約85坪）的自有先導廠。

奧孟亞表示，亞美達巴德是印度重要的經濟和工業中心，並為印度政府智慧城市規劃發展之智慧城市，是許多印度頂尖的生技藥廠總部所在地，約有380多家指標製藥公司進駐，所在地是印度製藥重鎮。

奧孟亞表示，一旦自有的印度先導廠和實驗室成立，可以快速進行口服胜肽配方研發和試驗藥品製造。排除在育成中心實驗室排程的瓶頸，對動物試驗和人體試驗藥物的製造和檢驗流程掌握更加精進。新的先導廠可以製造膠囊和錠劑等口服劑型，從造粒、壓錠、到包裝，而後的安定性試驗都可以單獨在奧孟亞先導廠內執行。可以快速協助國際大廠和新藥研發公司量身訂做，開發其口服劑型，拓展他們的產品組合和延續產品生命周期。

奧孟亞目前第一個商業化產品ANY002已完成動物和早期人體先驅試驗，目前歐洲、美國、加拿大、澳洲、印度及某些國家市場已經授權給國際大藥廠，而其他市場亦在積極洽談中。公司的第二個產品ANY004也將進入早期人體試驗，計畫以505(b)(2)新藥方式上市。

印度 減重 育成中心

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