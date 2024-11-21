合世生醫衝助聽器營收

合世生醫（1781）跨足聽力產品市場，公司首創的開放式不塞耳助輔聽器今年8月在台上市，董事長楊國和昨（20）日表示，新輔聽器目前與台灣大合作。

初期透過台灣大直營門市舖貨，但合世生醫也持續洽談通路，明年新輔聽器營收占比將由目前3%提升至10%以上。

合世早期以電子血壓器起家，後來在呼吸治療用霧化器市場也大有展獲，今年前三季稅後純益1,703.1萬元，每股純益0.36元。楊國和表示，目前各產品營收占比中，電子血壓器營收占六成、霧化器營收占逾三成，8月推出的輔聽器占3%。

楊國和表示，開發的開放式不塞耳助輔聽器有幾項特色，一是不採取戴久不舒服的傳統耳塞式，二是價格比傳統助聽器便宜，三是產品初期不以醫材申請衛福部認證，可直接透過3C通路門市推廣。

這項產品目前與台灣大合作，透過台灣大直營門市上架。