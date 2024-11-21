台微醫私募 和碩參與

台微醫（6767）昨（20）日宣布完成2.7億元私募案，和碩旗下創投基金亞美登（Amed Ventures）以每股26.8元，投入1.3億元取得逾12%股權，成為第二大股東，以昨天收盤價31.35元計，折價約14.5%，預期將取得一席董事。此次募得資金將用於強化台微醫產品拓展歐美市場。

此次長期投資夥伴鐿鈦科技也參與投資1億元，經營團隊投資4,000萬元。台微醫的微創骨科醫材產品在國內醫學中心覆蓋率達到100%。募得資金強化拓展歐美市場，特別是其「脊固立椎體可擴張強化系統（Tripod-Fix）」將深化布局歐洲市場及拓展美國市場。

台微醫董事長梁晃千表示，亞美登加入和鐿鈦科技持續支持，將為台微醫帶來寶貴資源和經驗， 協助公司加速拓展歐美市場。

台微醫表示，去年Tripod-Fix在海外已經銷售近600顆植體，今年預計成長一倍以上，歐洲治療椎體塌陷市場規模達710億美元，年複合成長率達11.82%。

台微醫將在德國設立銷售團隊，讓Tripod-Fix在歐洲脊椎塌陷機械植入物市場的市占率達到10%，在脊椎融合市場市占率也要達到5%的長期目標。將透過與歐洲當地銷售團隊與知名臨床醫師、關鍵意見領袖合作、擴展醫院通路，提升台微醫市場占有率。

針對美國市場，台微醫表示，將與美國臨床醫師合作，透過投資、授權、共同開發方式，篩選具備臨床需求、符合高成長市場趨勢、市場規模大之產品，運用台美優勢藉此鏈結合作夥伴，切入全球醫療器材最大消費國美國市場。

亞美登在美國與台灣醫療產業耕耘十多年，透過投資產業上下游掌握產業趨勢和潛在機會，亞美登將為台微醫拓展美國市場提供重要的策略指導和資源支持，包含協助對接美國市場需求及引進財務與策略合作夥伴。

鐿鈦為台微醫的長期投資夥伴，在醫療器材製造領域有深厚的技術積累和產業鏈資源。鐿鈦持續投資，展現對台微醫發展前景有深厚信心，也將為台微醫的產品生產提供有力保障。