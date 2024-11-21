群聯車規產品通過認證

群聯（8299） 昨（20）日發布宣布，已成功通過ISO／SAE 21434車規流程認證，成為全球首家獲得此項國際標準的NAND控制晶片獨立供應商。這項認證代表群聯的車規產品開發流程達到全球車載系統網路安全標準的要求。

群聯表示，自2023年起展開ISO／SAE 21434車規認證準備工作，歷時近一年完成認證相關流程。起初由車規部門進行內部自我評估，隨後在外部稽核單位的輔導下，進行課程培訓、差距分析和風險評估工作坊，包含長達近半年的流程諮詢與內部指導書修改，並於近期完成最終稽核。認證過程期間涉及跨部門的合作，並投入大量人力與資源。

ISO／SAE 21434是針對車載系統網路安全的國際標準，為車輛製造商和供應商提供框架與指導，確保車載系統免受外部駭客攻擊。隨著車輛互聯性和自動化技術的發展，網路安全風險增加，未經授權的操控或系統漏洞可能對駕駛者和乘客造成嚴重威脅。通過ISO／SAE 21434認證，供應商可以更有效地應對這些網路安全挑戰。