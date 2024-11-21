創新創業嘉年華 登場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司之知名度，櫃買中心（Taipei Exchange）帶領七家創櫃板公司參加「數位時代」主辦的「2024 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，活動今（21）日起至11月23日期間舉辦，地點在台北圓山花博園區，歡迎各界踴躍蒞臨參觀櫃買中心設置之「創櫃新星主題專區」。

「Meet Taipei」創新創業嘉年華為台灣最具規模的新創企業展，吸引國內最具特色及代表性新創公司及團隊參展。櫃買中心自2014年起連續11年參加，本屆特別規劃設置「創櫃新星主題專區」，邀集樺緯物聯、那米亞、正崴生物、綠品生技、一等一科技、動聯及媽咪樂健康等七家各具特色創櫃板公司共同擺設攤位。展覽活動期間，櫃買中心亦於主題專區設置諮詢服務人員，協助各界了解創櫃板功能。

此次活動主辦單位除邀集上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所助益，櫃買中心也將持續協助提升創櫃板公司曝光度。

創業 創櫃板 櫃買中心

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