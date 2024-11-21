精華搶進兒童近視產品

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
精華董事長陳明賢。記者曾原信／攝影
精華董事長陳明賢。記者曾原信／攝影

隱形眼鏡大廠精華光學（1565）昨（20）日應櫃買中心邀請出席業績發表會，董事長陳明賢表示，看好亞洲兒童近視產品發展潛力，該公司已積極投入相關產品開發，目標明年正式跨足新市場。

精華光學今年前十月合併營收37.3億元，年增2.8%；前三季營收33.2億元，年增2%，營收成長幅度雖然不明顯，但是前三季稅後淨利5.3億元，年增率卻達到19%，前三季每股純益10.33元，已賺逾一個股本。前三季毛利率也較去年同期增加五個百分點，達26%，主因處分閒置設備及產能利用率提升所致。

精華光學表示，全球隱形眼鏡市場約100億美元，每年以3%至5%幅度成長，但是台灣自2014年至今，每年以20%的幅度外銷至國際市場，其中八成主攻亞洲市場，亞洲的隱形眼鏡市場已成為兵家必爭之地；相對的，歐美隱形眼鏡市場仍由國際四大品牌占絕大多數。

精華光學目前的產品占營收比重，彩片占比為56%，非彩片占比44%，這些隱形眼鏡九成以上仍日拋周期，且主要市場以亞洲的日本為主。

展望公司未來營運重點，精華光學表示，將加速製自動化時程，投入高效能製程設備研發，並持續投入矽水膠製程效率提升，以及提高綠色採購比率。

此外，精華光學也要持續投入不同矽水膠材質產品，以及保濕、抗藍光及葉黃素等不同功能性產品的開發。在市場通路的布局方面，將提供多元化服務，滿足不同客戶市場，並依不同通路的需求拓展具有潛力的產品。公司未來的三大目標，一是持續降低成本增加競爭力，二是開發不同通路市場，提供多元化服務；三是依市場特性推廣矽水膠產品。

營收 精華 隱形眼鏡

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