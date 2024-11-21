櫃買業績秀 下周三連發

櫃買中心（Taipei Exchange）配合上櫃公司2024年第3季財務報告的公布，已陸續推出多場次各式主題之「櫃買市場業績發表會」，11月25日起接續推出「居家生活」、「AI產業鏈」及「電子科技」等三場特色主題，舉辦地點為台北花園大酒店二樓國際廳、及櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，為彰顯櫃買市場多元及完整的產業聚落，11月25日以「居家生活」為主軸，邀請與大眾日常生活息息相關且表現良好的特色公司，包括台灣連鎖家具通路商詩肯（6195）、及國內前三大電梯製造商崇友，希望投資人能掌握潛藏在生活中之投資機會。

櫃買中心指出，電子科技族群向來為臺灣重要科技產業發展之一環，亦為櫃買市場中權值比重最高的產業，因應AI時代浪潮， 11月26日特別規劃「AI供應鏈」主題，邀請半導體濕製程設備廠弘塑、自動化設備製造廠萬潤及散熱模組大廠雙鴻等AI產業鏈相關公司與會。

另於11月27日壓軸推出「電子科技」主題，邀請半導體及面板設備製造商東捷、汽機車精密零組件製造廠至興、及半導體廠房機電系統工程及設備製造商漢科到場說明公司財務業務及產業概況。

本系列業績發表會主題精采豐富，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（網址：http://www.tpex.org.tw），11月25日及27日二場次業績發表會投資人亦可透過櫃買中心網站收看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播）。

另為利未能即時參與活動之投資人了解上開公司營運狀況及未來發展策略，各場次活動皆錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢。